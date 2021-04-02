В Турции побит рекорд по новым случаям ковида: в пять раз больше, чем в России
В стране коронавирусом переболело или ещё болеет около 3,4 миллиона человек.
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В Турции в пятницу, 2 апреля, зафиксировали очередной рекорд по суточному приросту новых случаев коронавирусной инфекции. Их выявили 42 308, то есть почти в пять раз больше, чем в России (около 8,7 тысячи за четверг, 1 апреля). Такие данные приводит Министерство здравоохранения Турции.
"За последние 24 часа сделано 248 968 тестов, выявлено 42 308 случаев. Умерло 179 человек", — говорится в сообщении ведомства.
Общее количество инфицированных новым коронавирусом там достигло 3,4 млн человек, умерло почти 32 тысячи человек. Днём ранее фиксировали 40 806 новых случаев ковида.
Ранее Лайф рассказывал, что в конце марта в Турции вновь ввели комендантский час и другие коронавирусные ограничения. Крупнейшие регионы, Стамбул, Анкара, Анталья и Айдын, по-прежнему считаются небезопасными.
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