В Турции побит рекорд по новым случаям ковида: в пять раз больше, чем в России

В Турции в пятницу, 2 апреля, зафиксировали очередной рекорд по суточному приросту новых случаев коронавирусной инфекции. Их выявили 42 308, то есть почти в пять раз больше, чем в России (около 8,7 тысячи за четверг, 1 апреля). Такие данные приводит Министерство здравоохранения Турции.