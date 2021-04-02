Эксперты рассказали, как избавиться от симптомов после коронавируса

— Полгода назад переболела коронавирусом в лёгкой форме. Из симптомов наблюдалась резкая потеря запаха и вкуса. За это время они практически не восстановились. Запах чувствую, только если поднести продукт близко к носу и очень глубоко вдохнуть. Вкус еды чувствуется очень отдалённо. Иногда обоняние пробивается, но в искажённой форме. Например, ранее приятный запах шампуня теперь отдаёт чем-то тухлым, — жалуется москвичка Анна, переболевшая коронавирусом.

Ещё одна москвичка, Екатерина, уже год находится в подавленном состоянии. В апреле прошлого года она попала в больницу с 70-процентным поражением лёгких, вызванным коронавирусом. После болезни женщина стала жаловаться на сильную усталость, глубокую депрессию и невнимательность.

— Пока лежала в больнице, похудела на восемь килограммов. Думала, что ещё и от резкой потери веса у меня бессилие. Я рассчитывала прийти в себя за месяц, но увы. Через два месяца после болезни я замкнулась в себе, ни с кем не общалась, не хотела работать. В голове был какой-то шум, начались панические атаки. Я никогда не сталкивалась с таким состоянием, и для меня, честно говоря, это было что-то страшное, — рассказывает Екатерина.

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Действительно, специалисты Минздрава отмечают у 99% переболевших коронавирусом головную боль, нарушение чувствительности, нарушение обоняния и вкуса, параличи, тревогу и депрессию.

Доктор наук, иммунолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов отметил, что врачи не должны пренебрегать реабилитацией пациентов, перенёсших коронавирус. По его словам, существуют проблемы по стабилизации того статуса человека, который был до болезни.

— Если у человека были ранее проблемы с сердцем, значит, после коронавируса надо заниматься восстановлением функции сердца. То же самое касается и сосудов, и центральной нервной системы, — объяснил Михаил Костинов.

Долгое отсутствие обоняния и вкуса как раз обусловлено поражением центральной нервной системы. По словам доктора наук, воротами для поступления инфекции служит слизистая верхних дыхательных путей. Он подчеркнул, что все изменения, происходящие в организме человека, связаны с иммунитетом. Если бы не было дефекта в иммунитете, не происходило бы изменения других функций организма.

Для борьбы с постковидными симптомами понадобятся специалисты, которые будут заниматься восстановлением иммунной системы, говорит Михаил Костинов.

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— Здесь нужна комплексная реабилитация. Нужно курортное лечение: физиопроцедуры, лечебная физкультура, водные процедуры. Для восстановления придётся поработать с невропатологом, психологом, физиотерапевтом, кардиологом. Сейчас в государственных и коммерческих учреждениях есть программа по реабилитации пациентов, у которых наблюдаются наиболее глубокие изменения в органах, — отметил иммунолог.

Психолог Ольга Торлецкая считает, что к депрессии (помимо самой болезни) могла привести и нагнетающая обстановка в мире. Стремительное распространение эпидемии, карантинные меры, число заражённых, летальные случаи — всё это оказало колоссальное влияние. Однако в нынешних условиях справиться с депрессией и тревогой можно банальным методом.

— Нужно насытиться эмоциями настолько сильно, насколько это возможно. Человеку нужно выкарабкиваться из этого состояния. Освоить совершенно новый для себя вид занятий. Мы можем сами помочь психике быстрее переключиться. Экстремальные эмоции придутся как нельзя кстати, но главное, чтобы они не представляли опасности для жизни, — говорит психолог.

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