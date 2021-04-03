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Предустановленный российский софт заподозрили в передаче данных за рубеж

Информация может сливаться производителям устройств, а также IT-компаниям для контекстной рекламы.

3 апреля 2021, 08:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые российские приложения, ставшие с 1 апреля обязательными к предустановке на гаджеты, могут передавать данные о пользователях за рубеж. С таким утверждением выступила газета "Коммерсантъ", которая ссылается на отчёт организации "Информационная культура".

Так, эксперты утверждают, что практически во всём российском софте есть встроенные аналитические трекеры. В свою очередь, они способны отправлять информацию производителям устройств или IT-корпорациям, отмечают специалисты. По их версии, с помощью полученных данных IT-гиганты подбирают и настраивают контекстную рекламу.

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Однако разработчики приложений объяснили, что обойтись без подобных трекеров технически очень сложно. По словам специалистов, в передаваемой информации нет никаких личных данных пользователей.

"Указанные инструменты помогают улучшать пользовательский опыт, отправлять уведомления пользователям и оптимизировать рекламные настройки", — отметил директор по данным в "Яндексе" Иван Черевко.

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Как уже сообщал ранее Лайф, Госдума приняла закон о штрафах за продажу смартфонов без российского софта. Так, штрафная санкция для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц от 50 до 200 тысяч рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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