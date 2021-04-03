Аналитики назвали не требующих диплом о высшем образовании работодателей

Около трети работодателей (в основном, в IT, digital и ряде других сфер) в России не требуют от потенциальных сотрудников диплом о высшем образовании. В то же время для них важны опыт и навыки работника. Это выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился своей аналитикой с РИА "Новости".

Так, сервис опросил 2 тысячи российских компаний и выяснил, в каких именно сферах наличие диплома о высшем образовании является обязательным условием. При этом не учитывались профессии, где высшее образование не требуется в принципе.

"Согласно исследованию, для 31% работодателей сегодня более важны опыт, компетенции и навыки кандидата, чем высшее образование. В первую очередь это касается новых профессий, которым ещё не обучают в традиционных вузах. К ним относятся сферы IT и digital: проджект и продакт-менеджеры, дата-сайнтисты, дизайнеры UI/UX, SMM-менеджеры, таргетологи, директологи, продюсеры онлайн-школ и администраторы соцсетей", — рассказали в "Зарплата.ру".

Исследователи выяснили, что лишь 26% работодателей точно потребуют документ о законченном высшем образовании. Он актуален в медицине, на госслужбе, в педагогике и науке. Инженерные специальности в сфере промышленности, строительства, транспорта, машиностроения и высокоточного производства также предполагают наличие диплома технического вуза.

По данным аналитиков, чаще всего врачей ищут в Красноярском крае (34%), учителей — в Московской области (32%), инженеров — в Новосибирской области (29%), а строителей с профильным образованием — в Тюменской области (39%).

В свою очередь специалисты в сфере IT и digital наиболее востребованы в Москве (35%), Санкт-Петербурге (23%), Новосибирске (13%) и Казани (11%). Вместе с тем более половины таких специалистов сегодня работают удалённо, однако 26% представителей этих профессий трудятся не в том городе, где были изначально устроены. Они не появляются в офисе и никогда не видели коллег в лицо.

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