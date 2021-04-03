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Ушёл из жизни заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Евгений Загорулько

У спортсмена было онкологическое заболевание, а недавно он заразился коронавирусом.

3 апреля 2021, 07:54
<p>Евгений Загорулько. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Евгений Загорулько. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заслуженный тренер Российской Федерации по лёгкой атлетике Евгений Загорулько скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Антона Назарова.

Ранее сообщалось, что Загорулько боролся с онкологическим заболеванием, а в апреле у него диагностировали коронавирус.

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Будучи спортсменом, Загорулько занимался десятиборьем. Карьеру тренера он начал в 1967 году и специализировался в прыжках в высоту. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012).

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Напомним, что в 2020 году футбольный тренер Леонид Слуцкий перевёл на лечение Загорулько крупную сумму. По данным СМИ, он пожертвовал более двух миллионов рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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