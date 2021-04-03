Россиянам рассказали, когда вода в Чёрном море станет комфортной для купания

Наиболее комфортная температура воды в Чёрном море будет к середине лета, однако для купания она станет пригодна уже к началу июня. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"Ближе к концу апреля – началу мая начнётся уже активный прогрев, но, так как море достаточно охлаждено, нужно около двух месяцев для его прогрева, поэтому где-то к июню оно будет выходить на комфортные температуры", — приводит его слова ТАСС.

Это при условии, что ежедневная температура воздуха будет выше 20–22 градусов тепла, однако в случае, если май окажется дождливым, понадобится немного больше времени, заметил собеседник агентства.

Самым же комфортным периодом для туристов и местных жителей станет середина июня – июль, уточнил Колесник. Он также вспомнил, что прошлый год оказался аномально жарким и вода прогрелась раньше заявленных сроков, но в этом году зима оказалась полноценной, а резкого потепления весной не произошло, поэтому и прогрев воды в море должен пройти по расписанию.

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