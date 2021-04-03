Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ходила по ресторанам и встречалась с друзьями: Меган Маркл уличили во лжи во время скандального интервью

Ранее герцогиня Сассекская жаловалась, что в королевской семье ей пришлось стать затворницей.

3 апреля 2021, 06:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/VioletSummer_" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Violet Summer Zine</a></p>

Фото © Twitter / Violet Summer Zine

Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл солгала в интервью телеведущей Опре Уинфри, рассказав, что её якобы не выпускали из дворца. Об этом заявил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон.

Отец Меган Маркл решил откровенно рассказать Опре Уинфри о сложных отношениях с дочерью

Отец Меган Маркл решил откровенно рассказать Опре Уинфри о сложных отношениях с дочерью

Как он утверждает, информация о том, что Маркл было запрещено покидать дом во время пребывания в королевской семье, не соответствует действительности. Кроме того, заявления о том, что у Меган отбирали паспорт и водительские права, также является ложью.

"Меган Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и была замечена вне дома с друзьями в ресторанах, несмотря на то что она сказала Опре, что не выходила из дома", — пояснил Мортон в интервью Daily Мail, отметив, что его знакомые видели, как актриса выходила из супермаркета.

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

Также биограф принцессы Дианы добавил, что Маркл неоднократно выезжала за рубеж. В частности, в 2019 году она прилетела на частном самолёте в Нью-Йорк для празднования дня рождения.

"Мы вообще не расистская семья": Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл

"Мы вообще не расистская семья": Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл

Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала также о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве. В свою очередь в Букингемском дворце указали, что заявления Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1