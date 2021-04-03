Ходила по ресторанам и встречалась с друзьями: Меган Маркл уличили во лжи во время скандального интервью

Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл солгала в интервью телеведущей Опре Уинфри, рассказав, что её якобы не выпускали из дворца. Об этом заявил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон.

Как он утверждает, информация о том, что Маркл было запрещено покидать дом во время пребывания в королевской семье, не соответствует действительности. Кроме того, заявления о том, что у Меган отбирали паспорт и водительские права, также является ложью.

"Меган Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и была замечена вне дома с друзьями в ресторанах, несмотря на то что она сказала Опре, что не выходила из дома", — пояснил Мортон в интервью Daily Мail, отметив, что его знакомые видели, как актриса выходила из супермаркета.

Также биограф принцессы Дианы добавил, что Маркл неоднократно выезжала за рубеж. В частности, в 2019 году она прилетела на частном самолёте в Нью-Йорк для празднования дня рождения.

Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала также о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве. В свою очередь в Букингемском дворце указали, что заявления Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке.

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