Ходила по ресторанам и встречалась с друзьями: Меган Маркл уличили во лжи во время скандального интервью
Ранее герцогиня Сассекская жаловалась, что в королевской семье ей пришлось стать затворницей.
Фото © Twitter / Violet Summer Zine
Супруга принца Гарри, актриса Меган Маркл солгала в интервью телеведущей Опре Уинфри, рассказав, что её якобы не выпускали из дворца. Об этом заявил биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон.
Как он утверждает, информация о том, что Маркл было запрещено покидать дом во время пребывания в королевской семье, не соответствует действительности. Кроме того, заявления о том, что у Меган отбирали паспорт и водительские права, также является ложью.
"Меган Маркл вела нормальную жизнь во время своего пребывания в королевской семье и была замечена вне дома с друзьями в ресторанах, несмотря на то что она сказала Опре, что не выходила из дома", — пояснил Мортон в интервью Daily Мail, отметив, что его знакомые видели, как актриса выходила из супермаркета.
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Также биограф принцессы Дианы добавил, что Маркл неоднократно выезжала за рубеж. В частности, в 2019 году она прилетела на частном самолёте в Нью-Йорк для празднования дня рождения.
Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала также о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве. В свою очередь в Букингемском дворце указали, что заявления Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке.
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