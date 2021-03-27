Отец Меган Маркл решил откровенно рассказать Опре Уинфри о сложных отношениях с дочерью

Отец Меган Маркл Томас передал телеведущей Опре Уинфри письмо с просьбой взять у него интервью. Мужчина планирует рассказать свою версию конфликта, приведшего к напряжённым отношениям с дочерью. Об этом сообщает The Sun.

Томас подъехал к особняку телеведущей в городе Монтесито, штат Калифорния, и передал её охране записку. По данным источников издания, в ней он попросил Опру об интервью. 76-летний мужчина уже три года не общается с дочерью и ни разу не видел ни зятя Гарри, ни внука Арчи.

Поводом послужил скандальный разговор Гарри и Меган, которые рассказали Уинфри подробности жизни своих семей. Меган обвинила отца в том, что тот общался с таблоидами и выдавал им информацию о частной жизни дочери с принцем Гарри и фотографии до свадьбы. По данным издания, отец Меган считает, что заслуживает высказаться. После выхода интервью он также поставил ультиматум дочери, заявив, что продолжит общение с прессой, пока Меган не выйдет с ним на связь.

Авторы