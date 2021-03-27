Отец Меган Маркл решил откровенно рассказать Опре Уинфри о сложных отношениях с дочерью
Родственники не общаются уже три года из-за предательства со стороны мужчины.
Томас Маркл. Фото © Instagram / thomas_markle_official
Отец Меган Маркл Томас передал телеведущей Опре Уинфри письмо с просьбой взять у него интервью. Мужчина планирует рассказать свою версию конфликта, приведшего к напряжённым отношениям с дочерью. Об этом сообщает The Sun.
Томас подъехал к особняку телеведущей в городе Монтесито, штат Калифорния, и передал её охране записку. По данным источников издания, в ней он попросил Опру об интервью. 76-летний мужчина уже три года не общается с дочерью и ни разу не видел ни зятя Гарри, ни внука Арчи.
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Поводом послужил скандальный разговор Гарри и Меган, которые рассказали Уинфри подробности жизни своих семей. Меган обвинила отца в том, что тот общался с таблоидами и выдавал им информацию о частной жизни дочери с принцем Гарри и фотографии до свадьбы. По данным издания, отец Меган считает, что заслуживает высказаться. После выхода интервью он также поставил ультиматум дочери, заявив, что продолжит общение с прессой, пока Меган не выйдет с ним на связь.
Напомним, в беседе с американской телеведущей Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала также о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде.
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