В Приморье пьяный автомойщик угнал машину клиента: задерживали с погоней со стрельбой

Во Владивостоке пьяный сотрудник автомойки решил прокатиться на машине клиента и попал в поле зрения правоохранителей, которые задержали нарушителя с погоней со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

Отмечается, что сотрудники ДПС обратили внимание на машину после того, как она попала в аварию и скрылась с места происшествия. Заметив разыскиваемый автомобиль, правоохранители потребовали от водителя остановиться, однако молодой человек только увеличил скорость и попытался скрыться. Его стали преследовать.

Когда действия нарушителя стали создавать реальную угрозу жизни и здоровью граждан, сотрудники ДПС приняли решение о применении табельного оружия для остановки машины. А через некоторое время молодой человек заехал в тупик, но всё равно попытался скрыться, выскочив из машины и решив убежать от правоохранителей. При задержании он оказывал сопротивление, поэтому его сразу заковали в наручники.

Уточняется, что молодой человек находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В отношении 25-летнего водителя составили административные протоколы по фактам выезда на встречную полосу движения, невыполнения требования об остановке, за проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения. Его также привлекли к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. В данный момент молодого человека арестовали на 15 суток, ему также предстоит возместить моральный ущерб владельцам автомобилей, которые пострадали от его действий.

Ранее Лайф рассказывал, что на Садовом кольце в Москве автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель машины не покинул места аварии и дождался полицейских.

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