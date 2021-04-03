Пластиковые контейнеры могут быть опасны: эксперт объяснила, как это определить

Некоторые пластиковые контейнеры созданы не для пищевых продуктов. На подобную посуду нанесены соответствующие маркировки. Как отметила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева, если игнорировать их, можно нанести вред здоровью.

"Если мы на посуде многоразового использования начнём "оттачивать" ложки, вилки, употреблять еду, не перекладывая на тарелку, то постоянное царапанье приведёт к нарушению целостности покрытия этого контейнера. В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжёлых металлов или токсичные элементы, например формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается", — сообщила Раева в эфире "Радио Sputnik".

Представитель Роспотребнадзора рекомендует перед использованием контейнера внимательно его изучить. Если появились сколы, царапины, изменился цвет и прозрачность, то уже есть основание для замены.

"Если появился неприятный запах, то однозначно такую посуду нельзя использовать. Если после использования контейнера вы вдруг почувствовали химический привкус еды, то это тоже основание для немедленной замены контейнера. Если контейнер деформируется в процессе нагревания, то он не подходит для нагревания и может быть опасен", — предупредила специалист.

Раева рекомендует выбирать посуду из стекла: она намного безопаснее, потому что не выделяет токсичных элементов, срок её службы значительно дольше.

Ранее Лайф писал, что вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду в России. Она считает необходимым отказаться от производства и использования товаров, переработка которых сложна или невозможна в принципе.

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