Привитый от коронавируса президент Аргентины заподозрил, что всё же заразился

Президент Аргентины Альберто Фернандес предположил, что заразился коронавирусом. В своём микроблоге в "Твиттере" он сообщил, что уже изолирован и следует рекомендациям лечащего врача.

"Сегодня вечером после того, как у меня появилась температура 37,3 и лёгкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным", — написал Фернандес.

Он уточнил, что уже связался с людьми, с кем контактировал в течение последних 48 часов. Президент страны в целом чувствует себя хорошо и находится в бодром расположении духа.

"Надо быть очень внимательными. Прошу всех следовать текущим рекомендациям. Понятно, что пандемия не прошла, мы должны продолжать заботиться о себе", — призвал аргентинский лидер.

Напомним, в конце января Фернандес привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Вакцинация была проведена в госпитале Posadas.

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