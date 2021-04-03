Дерматолог объяснила, какая косметика может вызвать зависимость

Зависимость от косметики могут вызвать кремы и мази, имеющие в составе гормоны. Их назначают для лечения кожных заболеваний, и применяются они под пристальным контролем специалистов. Обычная же косметика, применяемая для красоты и здоровья, таких веществ не содержит. Об этом рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.

Как она пояснила, зачастую то, что мы принимаем за зависимость, является обычным привыканием: кожа приспосабливается к компонентам косметического средства и больше не реагирует на него улучшением, как в начале применения. В беседе с агентством "Прайм" Пащенко отметила, что для достижения максимального результата следует использовать косметику в течение двух-трёх месяцев.

"В результате чего происходит полное обновление кожи и кумуляция необходимых ингредиентов, с последующим их расходом на восстановление кожи", — говорит специалист.

Если же продолжать использовать то же средство, оно продолжит работать и выполнять свою функцию, но кожа уже достаточно "напиталась" его составом. Лучше в этот момент добавить косметику с другими ингредиентами, чтобы покрыть иные нужды тканей. При этом при покупке важно обращать внимание на состав косметических средств. А лучше всего выбирать косметику после консультаций со специалистом.

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