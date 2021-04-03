В Мехико феминистки напали на полицейских. Видео © Twitter / SinLinea_Mx

Участницы феминистических движений в Мехико снесли ограждения и атаковали женский полицейский кордон вокруг национального дворца. Несколько сотен человек принимали участие в марше против полицейского насилия по отношению к женщинам.

"Группа протестующих феминисток разобрала металлическое ограждение Национального дворца и вступила в столкновение с охраняющей его полицией", — сообщило издание Universal.

В марше принимало участие не менее 250 человек. Большинство из них были вооружены кирками и молотками. Феминистки прошли от монумента революции к представительству штата Кинтана-Роо, после чего направились к национальному дворцу, где и произошло столкновение с полицией.

Издание уточняет, что поводом для беспорядков стала гибель мигрантки из Сальвадора в туристической зоне города Тулума на юго-востоке Мексики — женщина скончалась при задержании. Официальной информации о пострадавших или задержанных во время марша не поступало. На кадрах из социальных сетей видно, как у толпы отбили и увели за ограждение женщину – офицера полиции.

Ранее в Тбилиси прошли протесты из-за российского телеведущего Владимира Познера, который прилетел в Грузию отметить 87-й день рождения. Митингующие окружили гостиницу "Винотель", где планировался банкет, и требовали выдворить журналиста из страны.

Авторы