Россиянам рассказали, обязательно ли завтракать

Завтрак традиционно считается одним из самых важных приёмов пищи. Однако если человек привык к другому распорядку дня и не имеет проблем со здоровьем, то заставлять себя питаться утром не нужно. Такое мнение выразила главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Последние исследования показывают, что регулярное питание важно для организма. Однако, если вы привыкли к иному распорядку дня, питаетесь регулярно, имеете нормальную массу тела и не имеете проблем со здоровьем, вы можете не заставлять себя завтракать насильно, если вы к этому не привыкли", — приводит слова специалиста РИА "Новости".

Стародубова отметила, что завтраки должны быть сбалансированными и разнообразными, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Есть достаточно большое количество полезных и вкусных блюд, которые можно быстро приготовить утром.

"Например, каша из цельнозерновых, не полностью обмолоченных круп — гречневой, овсяной, пшённой, пшеничной; различные молочные продукты пониженной жирности — творог, йогурт, ряженка, нежирные сорта сыра; блюда из яиц — омлет и так далее. К приведённому выше ассортименту блюд следует добавить порцию овощей и фруктов", — рассказала эксперт.

Стародубова заметила, что творог можно приготовить со свежей зеленью или ягодами, в кашу можно добавить фрукты либо орехи, а в омлет различные овощи — сладкий перец, брокколи, шпинат, цукини. В меню завтрака прекрасно впишется также овощной или фруктовый салат. Диетолог уточнила, что стоит отказаться от жареных продуктов. Помимо отваривания или приготовления на пару также можно использовать запекание, тушение или приготовление пищи на гриле.

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