Протаранивший ограду Капитолия жаловался, что спецслужбы контролируют его разум

Подозреваемый в наезде на полицейских у здания Капитолия США 25-летний Ной Грин был уверен, что за ним следило федеральное правительство. По его утверждениям, оно пыталось контролировать его разум, а он сам потерял работу и мучился из-за различных болезней.

Как пишет CNN, за несколько часов до нападения Грин опубликовал видео, в подписи к которому он называл Правительство США врагом чернокожих людей номер один.

"Я пережил несколько вторжений ко мне домой, пищевых отравлений, нападений, несанкционированных операций в больнице, контроль над разумом", — писал Грин в соцсетях.

Он жаловался, что "неосознанно" принимал лекарство и страдал от побочных эффектов. Учётные записи Ноя Грина в "Инстаграме" и "Фейсбуке" были заблокированы в пятницу днём сразу после его попытки проникновения в Капитолий.

Напомним, что 2 апреля около 20:00 мск правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной всему неизвестный, протаранивший контрольно-пропускной пункт. Он сначала сбил стражей порядка, а потом пошёл с ножом добивать их. Один полицейский смог выстрелить. Напавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

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