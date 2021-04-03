Netflix опубликовала видео со съёмок второго сезона "Ведьмака"

На канале компании Netflix в "Ютубе" появился ролик о съёмках второго сезона сериала "Ведьмак". Видео начинается с обращения исполнителя главной роли Генри Кавилла, который благодарит всех, кто был задействован в процессе создания сериала.

Далее шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих рассказывает, что производство проекта затянулось на 158 дней. Она также отметила, что всё это время участники на площадке были вынуждены находиться в медицинских масках, пользоваться антисептиками и здороваться локтями.

Отмечается, что съёмки проходили в 15 различных локациях, в них были задействованы 89 актёров и 1200 членов съемочной группы. События второго сезона "Ведьмака" расскажут, что случилось с Геральтом и компанией после битвы при Содденском холме. Точная дата премьеры сериала пока не названа, однако ещё есть надежда, что он появится на экранах в этом году.

Стоит отметить, что съёмки всё время задерживались по различным причинам. Например, из-за травмы ноги исполнителя главной роли Генри Кавилла в январе этого года или из-за положительных тестов на ковид у некоторых членов съёмочной группы.

Первый сезон сериала "Ведьмак" по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Второй сезон, который получил название The Witcher: Blood Origin, будет состоять из шести серий.

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