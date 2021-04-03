Особо вредно: диетолог указал на худший способ приготовления яиц

Жареные яйца с колбасой — это худшее блюдо, которое можно приготовить из этих продуктов. Так заявил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия".

"Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а, наоборот, делает его вредным", — предупредил медик.

Он добавил, что для некоторых из-за состояния здоровья это блюдо будет особо вредным. Диетолог сослался на результаты исследований, согласно которым сочетание жареного красного мяса и яиц может значительно повысить риск развития рака поджелудочной железы, толстой кишки, ускорить атеросклероз. Причём для этого достаточно всего 50 граммов такой еды в день.

В связи с этим Гинзбург подчеркнул, что каждый день подобной едой увлекаться точно не стоит. Он рекомендовал перейти на яйца пашот как самый полезный вариант употребления яиц.

Ранее пищевой технолог из Испании назвал опасные ошибки при приготовлении яиц.

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