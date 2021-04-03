Двоюродный брат Хабиба победил в дебютном поединке в Bellator
В активе россиянина пока нет ни одного поражения.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу в дебютном поединке в Bellator. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одолел американца Майка Хэмела.
Бой состоялся в рамках турнира Bellator 255 в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут). Нурмагомедов победил единогласным решением судей. Секундантом российского бойца был сам Хабиб. Теперь на счету Усмана Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что другой двоюродный брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов, победил американца Джареда Гудена в своём дебютном поединке в UFC.
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