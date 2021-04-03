Двоюродный брат Хабиба победил в дебютном поединке в Bellator

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 255 в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут). Нурмагомедов победил единогласным решением судей. Секундантом российского бойца был сам Хабиб. Теперь на счету Усмана Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения.