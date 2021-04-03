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Двоюродный брат Хабиба победил в дебютном поединке в Bellator

В активе россиянина пока нет ни одного поражения.

3 апреля 2021, 03:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bane_zain" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Abu Idrees</a></p>

Фото © Twitter / Abu Idrees

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу в дебютном поединке в Bellator. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова одолел американца Майка Хэмела.

Фото © Twitter / Abu Idrees

Фото © Twitter / Abu Idrees

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 255 в американском городе Анкасвилл (штат Коннектикут). Нурмагомедов победил единогласным решением судей. Секундантом российского бойца был сам Хабиб. Теперь на счету Усмана Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения.

Трансформация Хабиба в тренера с большой буквы: как брат Нурмагомедова одержал первую победу в UFC

Трансформация Хабиба в тренера с большой буквы: как брат Нурмагомедова одержал первую победу в UFC

Ранее сообщалось, что другой двоюродный брат Хабиба, Абубакар Нурмагомедов, победил американца Джареда Гудена в своём дебютном поединке в UFC.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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