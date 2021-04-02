Сборная России по кёрлингу одержала вторую подряд победу на чемпионате мира
Следующими соперниками наших спортсменов станут китайцы.
Фото © ТАСС / Zuma
Мужская сборная России по кёрлингу одержала победу над Южной Кореей во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Россияне обыграли соперников со счётом 9:3. Мировое первенство проходит в канадском Калгари.
В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В первом матче ЧМ наша сборная была сильнее команды из Нидерландов — 8:5. Следующую встречу российские спортсмены проведут в субботу, 3 апреля, против представителей Китая.
Отметим, что в рамках предварительного этапа 14 команд чемпионата мира проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные напрямую выйдут в полуфинал, а ещё четыре сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Финал первенства намечен на 11 апреля.
Стоит добавить, что сборная России из-за санкций WADA выступает на турнире как команда Федерации кёрлинга РФ (Russian Curling Federation, RCF). В случае победы нашей сборной гимн России исполняться также не будет.
Ранее сообщалось, что команда лыжника Александра Большунова выиграла эстафету на чемпионате России.
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