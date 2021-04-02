Сборная России по кёрлингу одержала вторую подряд победу на чемпионате мира

Мужская сборная России по кёрлингу одержала победу над Южной Кореей во втором матче предварительного раунда чемпионата мира. Россияне обыграли соперников со счётом 9:3. Мировое первенство проходит в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В первом матче ЧМ наша сборная была сильнее команды из Нидерландов — 8:5. Следующую встречу российские спортсмены проведут в субботу, 3 апреля, против представителей Китая.

Отметим, что в рамках предварительного этапа 14 команд чемпионата мира проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные напрямую выйдут в полуфинал, а ещё четыре сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Финал первенства намечен на 11 апреля.

Стоит добавить, что сборная России из-за санкций WADA выступает на турнире как команда Федерации кёрлинга РФ (Russian Curling Federation, RCF). В случае победы нашей сборной гимн России исполняться также не будет.

Ранее сообщалось, что команда лыжника Александра Большунова выиграла эстафету на чемпионате России.

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