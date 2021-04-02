Geely показала мощный семиместный кроссовер-флагман на базе Volvo
Xingyue L в дорогой версии получит турбомотор и полный привод.
Фото © Geely
На автосалоне в Шанхае, который откроет свои двери 19 апреля, широкой публике представят новинку от китайской компании Geely. Речь идёт о флагманском кроссовере Xingyue L, который разрабатывался на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) от дочерней марки Volvo.
Фото © Geely
Габариты авто составляют 4770 х 1895 х 1689 мм при расстоянии между осями в 2845 мм. Его фотографии опубликовала китайская компания.
В базовой комплектации новинка получит двухлитровый бензиновый турбодвигатель от Volvo. Его мощность составит 218 лошадиных сил, сочетаться он будет с семиступенчатой КПП-роботом и передним приводом.
В дорогой версии потребителю предложат 238-сильный мотор в сочетании с восьмиступенчатым "автоматом" и полным приводом. Такой автомобиль будет способен разогнаться до 100 км/ч за 7,7 секунды.
Фото © Geely
В салоне автолюбителей ожидает трёхзонный экран-панель: первая его часть отвечает за приборы, вторая представляет собой мультимедийную систему, а третья отведена для переднего пассажира. Также автомобиль оснастят камерами кругового обзора, интеллектуальным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений. Позднее новый Geely Xingyue L станет доступен и российским покупателям.
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