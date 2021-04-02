В Киеве пригрозили "пролить кровь" в случае военного столкновения с Россией
Там заверили, что украинская армия "будет работать по полной".
Фото © Facebook / Генштаб ВСУ
Если Россия решит воевать с Украиной, та "прольёт столько крови, что им не понравится". Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу, советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович. По его словам, такова чёткая позиция президента Владимира Зеленского.
"Все эти планы российской войны против нас и чего-то-чего-то упираются только в одно — что они прольют столько крови, что им не понравится", — заявил Арестович в эфире ютуб-канала Ukrlife.tv.
Он заверил, что украинская армия будет "работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Такое заявление глава государства озвучил ранее в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ. Напомним, что ещё в ноябре 2019 года в Киеве разработали пять сценариев по возвращению Донбасса. Их утвердили перед первой встречей лидеров "нормандской четвёрки" с участием Владимира Зеленского.
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