В Киеве пригрозили "пролить кровь" в случае военного столкновения с Россией

Если Россия решит воевать с Украиной, та "прольёт столько крови, что им не понравится". Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу, советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович. По его словам, такова чёткая позиция президента Владимира Зеленского.

"Все эти планы российской войны против нас и чего-то-чего-то упираются только в одно — что они прольют столько крови, что им не понравится", — заявил Арестович в эфире ютуб-канала Ukrlife.tv.

Он заверил, что украинская армия будет "работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ".

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