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В Киеве пригрозили "пролить кровь" в случае военного столкновения с Россией

Там заверили, что украинская армия "будет работать по полной".

2 апреля 2021, 23:27
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1849192395250009/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генштаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генштаб ВСУ

Если Россия решит воевать с Украиной, та "прольёт столько крови, что им не понравится". Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу, советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович. По его словам, такова чёткая позиция президента Владимира Зеленского.

"Все эти планы российской войны против нас и чего-то-чего-то упираются только в одно — что они прольют столько крови, что им не понравится", — заявил Арестович в эфире ютуб-канала Ukrlife.tv.

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Он заверил, что украинская армия будет "работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Такое заявление глава государства озвучил ранее в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ. Напомним, что ещё в ноябре 2019 года в Киеве разработали пять сценариев по возвращению Донбасса. Их утвердили перед первой встречей лидеров "нормандской четвёрки" с участием Владимира Зеленского.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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