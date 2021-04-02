В России решили создать космический буксир БОРИС

Российские учёные могут отправить в космос буксир по имени БОРИС. Специалисты из Воронежского государственного технического университета разработали такой эскизный проект. Название аппарата расшифровывается как буксир орбитального размещения искусственных спутников.

"Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального размещения искусственных спутников предназначен к использованию в составе ракет-носителей сверхлёгкого класса", — сказано в тезисах доклада, опубликованного в сборнике Академических чтений по космонавтике, сообщает РИА "Новости".

Планируется, что масса буксира будет всего около 80 килограммов, он должен нести на борту 16 килограммов жидкого топлива, чего хватит для доставки нескольких спутников на разные орбиты. Именно развоз спутников специалисты видят как конкурентное преимущество своей разработки по сравнению с ракетами без буксиров.

Добавим, что Россия уже широко использует разгонные блоки. По сути, это те же буксиры, которые доставляют спутники на различные орбиты. Так, 22 марта использующийся в составе ракеты "Союз" блок "Фрегат" развёз по разным орбитам 38 спутников, а 25 марта — 36 аппаратов в разные точки одной орбиты.

Ранее сообщалось, что лётные испытания гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" планируется завершить в конце 2024 года.

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