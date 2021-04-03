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Пуарье подписал контракт на бой с Макгрегором

Этот поединок станет третьим между бойцами.

3 апреля 2021, 00:42
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Пуарье подписал контракт на третий бой с представителем Ирландии Конором Макгрегором. Поединок должен состояться 10 июля в рамках турнира UFC 264.

Пока не известно, подписал ли соглашение ирландец, однако, как сообщает портал MMA Fighting, ссылаясь на свои источники, Макгрегор устно дал своё согласие на проведение данного боя. Отмечается, что турнир UFC 264 может пройти за пределами Лас-Вегаса из-за того, что в штате могут не разрешить массовые мероприятия к июлю из-за пандемии коронавируса.

"Я ничего не менял". Макгрегор ответил оправданиями на комментарий Хабиба по бою с Пуарье

"Я ничего не менял". Макгрегор ответил оправданиями на комментарий Хабиба по бою с Пуарье

За всю карьеру Пуарье провёл 34 поединка, из которых проиграл шесть, один бой был признан несостоявшимся, а остальные американец выиграл. Макгрегор потерпел пять поражений в 27 боях.

Эти бойцы уже дважды выходили в октагон друг против друга: в 2014-м и в январе 2021 года. В первый раз победа досталась ирландскому спортсмену, а во второй — американскому бойцу. Оба боя закончились нокаутами.

Ранее сам Пуарье намекнул на дату нового боя с Макгрегором. В соцсетях американец написал именно 10 июля.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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