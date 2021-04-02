Из России снова бегут биатлонисты: чемпионка страны в новом сезоне будет выступать за Румынию

На чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске, особое внимание приковано к 24-летней Наталье Ушкиной. Спортсменка сначала взяла серебро в спринте, а затем и золото в гонке преследования. Мы могли бы радоваться, что у нас появилась новая звезда, но нет. Ушкина в ближайшее время будет выступать за... Румынию.

Нельзя сказать, что Наталья Ушкина — спортсменка совсем неизвестная в биатлонных кругах. Увидеть её можно было на юниорских чемпионатах мира 2015 и 2016 года. На последнем она, кстати, отправлялась на пять штрафных кругов в эстафете.

— Стрелок, значит, такой... Сказалось волнение, чувство ответственности, ну и проблемы с винтовкой тоже были. После соревнований в свой адрес готова была услышать слова негодования, но услышала в основном слова поддержки, — говорила спортсменка после той гонки.

Особо звёзд с неба она и дальше не хватала. Хорошо смотрелась в 2017 году на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону. Там она обгоняла Ульяну Кайшеву, которая сейчас является одной из лучших в сборной. В 2018 году пыталась отобраться в основную сборную, но не лучшим образом провела контрольные старты.

Летом 2020 года Ушкина решила кардинально изменить вектор своего развития и подала документы на переход в сборную Румынии. Тогда СБР спокойно это дело одобрил, а двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не видел в этом ничего страшного.

— Ничего опасного в этом нет. Это только со стороны так может казаться. Однако на самом деле уходят не самые сильные спортсмены. А некоторые из них совсем уже немолодые. Так почему бы не дать им возможность продлить карьеру? — заявлял Васильев.

Планы провести полноценный сезон в Кубке мира за новую сборную сорвал ковид. Ушкина снова выступала на Кубке России. И вот главный старт сезона — чемпионат страны в Ханты-Мансийске, где она самая обсуждаемая прима русского биатлона. Хоть и с румынским акцентом.

— Не будем забывать, что такие спортсмены, как Ушкина, готовились целенаправленно к чемпионату России. Здесь сделала ноль, но у неё действительно шансов было мало до этого сезона попасть на подготовку. Сейчас поезд ушёл. Мы потеряли ещё одну спортсменку. Ей 24 года. Надо двигаться. Она решила. Пожелаем ей удачи, — сказал Дмитрий Губерниев после спринтерской гонки.

Я уже решила всё и не собираюсь оставаться в России. В мае будет решаться вопрос по контрактам. Не жалею, что перешла в Румынию. Если будет предложение, от которого нельзя отказаться? Нет, всё равно его не приму. Всё решено Наталья Ушкина Биатлонистка

Пару лет назад из Мордовии в другую страну уехали сёстры Кручинкины, которые теперь выступают за Белоруссию достаточно неплохо, особенно Елена. Посмотрим, каким будет путь Натальи Ушкиной в Румынии.

— В Румынии смотрят за моими результатами и уже поздравляют, — сказала Ушкина после триумфа на ЧР в эфире "Матч ТВ".

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