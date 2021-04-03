"Что-то пошло не так": Обломок ракеты Маска рухнул на ферму
По счастливой случайности удар пришёлся в почву, никто не пострадал.
Фото © Twitter / GrantCoSheriff
Фрагмент ракеты SpaceX Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX упал на ферме в штате Вашингтон. Случилось падение ещё на прошлой неделе, но известно об этом стало сегодня. Как сообщает офис шерифа округа Грант, на частной территории была обнаружена ёмкость высокого давления с композитным покрытием.
Как пишет The Verge, местные власти говорят, что сосуд является элементом второй ступени ракеты SpaceX Falcon 9. Издание уточняет, что многие очевидцы падения сравнивали увиденное с вторжением инопланетян, поскольку наблюдали в небе необычное свечение. Ступень прилетела на ферму после отправки на орбиту спутников Starlink.
Владелец фермы, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил обломок размером примерно с огромную боксёрскую грушу в минувшие выходные. Он сообщил об этом в офис шерифа и уточнил, что элемент ракеты оставил в земле вмятину глубиной примерно десять сантиметров.
"Похоже, что-то пошло не так, но в SpaceX ничего об этом не сказали", — заявил изданию астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра.
Отметим, что это не первый раз, когда обломки ракеты Илона Маска падают куда не нужно. Ранее компания SpaceX потеряла первую ступень ракеты — та рухнула в воду после шести успешных приземлений.
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