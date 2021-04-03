Сбербанк предсказал начало третьей волны коронавируса с 4 апреля
Согласно этой версии, заболеваемость в середине месяца уже удвоится.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Данные © sberindex.ru
К 15 апреля в России будет выявляться более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рост же заболеваемости начнётся уже завтра, 4 апреля. Об этом говорится в прогнозе сервиса "Сбериндекс".
Согласно прогнозному графику, представленному на портале сервиса, предполагается, что каждый день количество новых случаев ковида будет расти на несколько сотен.
"Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни и прогнозирует прирост числа инфицированных в зависимости от соблюдения мер жителями", — уточняют в "Сбериндексе".
Отметим, что власти неоднократно предупреждали о возможной третьей волне CoViD-19, которая может начаться этой весной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация остаётся позитивной, однако угроза всё же сохраняется. Также заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России позволяют говорить о третьей волне распространения CoViD-19. Глава Минздрава же в конце марта сказал, что пока рано говорить о третьей волне коронавируса в России.
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