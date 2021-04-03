Сбербанк предсказал начало третьей волны коронавируса с 4 апреля

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К 15 апреля в России будет выявляться более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рост же заболеваемости начнётся уже завтра, 4 апреля. Об этом говорится в прогнозе сервиса "Сбериндекс".

Согласно прогнозному графику, представленному на портале сервиса, предполагается, что каждый день количество новых случаев ковида будет расти на несколько сотен.

"Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни и прогнозирует прирост числа инфицированных в зависимости от соблюдения мер жителями", — уточняют в "Сбериндексе".

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