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Байден пообещал Зеленскому поддержку при "продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму"

Лидер США также подчеркнул приверженность своей администрации стратегическому партнёрству между странами в борьбе с коррупцией.

3 апреля 2021, 06:20
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / AP</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал Незалежной поддержку в случае агрессии со стороны России. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму", — отмечается в сообщении.

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Во время разговора Байден также подчеркнул приверженность США стратегическому партнёрству страны в борьбе с коррупцией и реализации программ реформ на Украине, которые основаны на "общих демократических ценностях".

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Как уже сообщал Лайф, телефонный разговор президентов, который состоялся накануне, 2 апреля, длился около 50 минут. В первую очередь они говорили о якобы "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, которое в Киеве вызывает особое беспокойство. В свою очередь лидер США заверил в поддержке проводимых на Украине реформ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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