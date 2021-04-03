Культурное мошенничество: россиян предупредили, чем может обернуться поход в театр или на квест
Эксперты рассказали о способах защиты от злоумышленников.
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В преддверии выходных московская полиция предупредила граждан о росте мошенничества при онлайн-покупке билетов на культурные и развлекательные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По словам правоохранителей, зачастую злоумышленники заманивают жертв на свои сайты низкими ценами на билеты. Речь идёт об интернет-порталах, в названии которых присутствует тема театров, кино, а также других культурных и развлекательных центров. Однако, как отмечают в полиции, при оплате билета банковской картой доверчивые граждане так его и не получают.
"Будьте предельно внимательны при покупках в Интернете. Осторожность и бдительность позволят вам приобретать качественные услуги от проверенных поставщиков", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Чтобы не нарваться на мошенников, россиянам посоветовали совершать покупки только на известных сайтах, так как, желая найти более выгодную цену на билет, можно остаться без денег.
А ранее россиянам объяснили, как не попасть на крючок мошенников на сайтах знакомств. Главный совет — не отправлять откровенные фото или деньги незнакомцам.
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