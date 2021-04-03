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Культурное мошенничество: россиян предупредили, чем может обернуться поход в театр или на квест

Эксперты рассказали о способах защиты от злоумышленников.

3 апреля 2021, 06:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В преддверии выходных московская полиция предупредила граждан о росте мошенничества при онлайн-покупке билетов на культурные и развлекательные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В России мошенники решили заработать на мошенниках

В России мошенники решили заработать на мошенниках

По словам правоохранителей, зачастую злоумышленники заманивают жертв на свои сайты низкими ценами на билеты. Речь идёт об интернет-порталах, в названии которых присутствует тема театров, кино, а также других культурных и развлекательных центров. Однако, как отмечают в полиции, при оплате билета банковской картой доверчивые граждане так его и не получают.

"Будьте предельно внимательны при покупках в Интернете. Осторожность и бдительность позволят вам приобретать качественные услуги от проверенных поставщиков", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Эксперт дал совет, как дёшево защитить телефон от кражи данных

Эксперт дал совет, как дёшево защитить телефон от кражи данных

Чтобы не нарваться на мошенников, россиянам посоветовали совершать покупки только на известных сайтах, так как, желая найти более выгодную цену на билет, можно остаться без денег.

А ранее россиянам объяснили, как не попасть на крючок мошенников на сайтах знакомств. Главный совет — не отправлять откровенные фото или деньги незнакомцам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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