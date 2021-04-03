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Кардиолог назвал полезные для здоровья сердца продукты

Важна также физическая активность, а именно аэробные нагрузки, отметил врач.

3 апреля 2021, 07:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заслуженный врач России, кардиолог Юрий Кремнёв в беседе с RT рассказал, какие продукты необходимо включить в рацион для здоровья сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, для сосудов и сердца очень полезны морепродукты и в целом средиземноморская диета, однако при этом стоит ограничить потребление креветок, осетра и икры, так как они богаты холестерином. К таким продуктам относятся и свинина, жирные сорта молока, сметаны и творога.

"Это и сливочное масло, яйца. Если взять яйцо, то в одном желтке две суточные нормы холестерина (200 мг). Если съесть яичницу из трёх яиц, поглощается недельная норма холестерина, а ведь ещё будут другие продукты. Также сыр содержит много холестерина", — отметил кардиолог.

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Кроме рыбы важно включить в рацион оливковое масло и зелень, подчеркнул Кремнёв. Нельзя забывать и о физической активности, а именно аэробных нагрузках, например быстрой ходьбе, беге или плавании.

Ранее кардиолог рассказал о неожиданном предвестнике серьёзных болезней. А также рекомендовал вести дневник динамики состояния своего здоровья.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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