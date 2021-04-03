Умерла австралийский модельер Карла Зампатти
Среди клиентов кутюрье были такие голливудские актрисы, как Николь Кидман и Кейт Бланшетт.
Карла Зампатти. Фото © Wikipedia
Австралийский модельер и бизнес-леди Карла Мария Зампатти умерла спустя неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи. Кутюрье было 78 лет.
Зампатти была госпитализирована после падения во время оперного представления на открытом воздухе.
"Она продолжала преуспевать как бизнес-леди благодаря огромным радикальным и социальным изменениям, создавая одежду для женщин, борющихся за освобождение в рамках движения за права женщин в 1960-х годах, чтобы расширить возможности женщин сегодня", — отмечается в заявлении родственников умершей.
В начале 1970-х годов Зампатти стала одним из первых модельеров, которые представили купальные костюмы в своих коллекциях в социально-консервативной на тот момент Австралии. Среди клиентов, которые носили наряды дизайнера, такие голливудские актрисы, как, например, Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывший премьер-министр страны Джулия Гиллард.
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