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Умерла австралийский модельер Карла Зампатти

Среди клиентов кутюрье были такие голливудские актрисы, как Николь Кидман и Кейт Бланшетт.

3 апреля 2021, 07:42
<p>Карла Зампатти. Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Карла Зампатти. Фото © Wikipedia

Австралийский модельер и бизнес-леди Карла Мария Зампатти умерла спустя неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи. Кутюрье было 78 лет.

Зампатти была госпитализирована после падения во время оперного представления на открытом воздухе.

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"Она продолжала преуспевать как бизнес-леди благодаря огромным радикальным и социальным изменениям, создавая одежду для женщин, борющихся за освобождение в рамках движения за права женщин в 1960-х годах, чтобы расширить возможности женщин сегодня", — отмечается в заявлении родственников умершей.

В начале 1970-х годов Зампатти стала одним из первых модельеров, которые представили купальные костюмы в своих коллекциях в социально-консервативной на тот момент Австралии. Среди клиентов, которые носили наряды дизайнера, такие голливудские актрисы, как, например, Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывший премьер-министр страны Джулия Гиллард.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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