Умерла австралийский модельер Карла Зампатти

Австралийский модельер и бизнес-леди Карла Мария Зампатти умерла спустя неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи. Кутюрье было 78 лет.

Зампатти была госпитализирована после падения во время оперного представления на открытом воздухе.

"Она продолжала преуспевать как бизнес-леди благодаря огромным радикальным и социальным изменениям, создавая одежду для женщин, борющихся за освобождение в рамках движения за права женщин в 1960-х годах, чтобы расширить возможности женщин сегодня", — отмечается в заявлении родственников умершей.

В начале 1970-х годов Зампатти стала одним из первых модельеров, которые представили купальные костюмы в своих коллекциях в социально-консервативной на тот момент Австралии. Среди клиентов, которые носили наряды дизайнера, такие голливудские актрисы, как, например, Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывший премьер-министр страны Джулия Гиллард.

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