В центре Гамалеи пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины, заразившемуся ковидом после прививки
В институте уточнили, что российский препарат эффективен на 91,6% и полностью исключает тяжёлые случаи течения болезни.
Фото © ТАСС / AP Photo / Gustavo Garello
Центр имени Гамалеи ответил президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который предположил, что заразился коронавирусом спустя пару месяцев после вакцинации "Спутником V".
"Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжёлых случаев", — сказано в твиттере российской вакцины.
В центре уточнили, что если инфекция у политика действительно подтверждена, вакцинация обеспечит быстрое выздоровление без серьёзных симптомов. Главе южноамериканского государства пожелали скорейшего выздоровления.
Напомним, Фернандес привился первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января, сделав прививку в госпитале Posadas.
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