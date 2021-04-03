В центре Гамалеи пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины, заразившемуся ковидом после прививки

Центр имени Гамалеи ответил президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который предположил, что заразился коронавирусом спустя пару месяцев после вакцинации "Спутником V".

"Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжёлых случаев", — сказано в твиттере российской вакцины.

В центре уточнили, что если инфекция у политика действительно подтверждена, вакцинация обеспечит быстрое выздоровление без серьёзных симптомов. Главе южноамериканского государства пожелали скорейшего выздоровления.

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