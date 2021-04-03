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В центре Гамалеи пожелали скорейшего выздоровления президенту Аргентины, заразившемуся ковидом после прививки

В институте уточнили, что российский препарат эффективен на 91,6% и полностью исключает тяжёлые случаи течения болезни.

3 апреля 2021, 07:36
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Gustavo Garello</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Gustavo Garello

Центр имени Гамалеи ответил президенту Аргентины Альберто Фернандесу, который предположил, что заразился коронавирусом спустя пару месяцев после вакцинации "Спутником V".

"Нам грустно это слышать. "Спутник V" на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен против тяжёлых случаев", — сказано в твиттере российской вакцины.

Привитый от коронавируса президент Аргентины заподозрил, что всё же заразился

Привитый от коронавируса президент Аргентины заподозрил, что всё же заразился

В центре уточнили, что если инфекция у политика действительно подтверждена, вакцинация обеспечит быстрое выздоровление без серьёзных симптомов. Главе южноамериканского государства пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, Фернандес привился первой дозой российской вакцины "Спутник V" в конце января, сделав прививку в госпитале Posadas.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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