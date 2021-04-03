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В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

От болезни вылечилось 9618 человек.

3 апреля 2021, 08:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за минувшие сутки выявили 9021 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 13,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9618 человек, скончалось 384 человека. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 572 077 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 195 869 человек. За весь период в России умерло 100 017 человек", — отмечается в сообщении штаба.

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В России насчитали почти 7 млн привитых от коронавируса

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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