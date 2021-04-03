В Минцифры опровергли информацию о передаче данных россиян предустановленным ПО

На технику, которая произведена после 1 апреля текущего года, предустанавливаются стандартные версии приложений, которые соответствуют всем требованиям безопасности. В связи с этим утечка данных россиян через софт невозможна, заверили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве отмечают, что при установке данных приложений пользователь всегда вправе ознакомиться с соглашением, в котором прописано всё о передаче личных данных, распространении рекламы и другое.

"Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы", — пояснили в пресс-службе Минцифры.

Ранее сообщалось, что предустановленный российский софт заподозрили в передаче личных данных пользователей за рубеж. По данным аналитиков, информация якобы сливается производителям устройств, а также IT-компаниям для контекстной рекламы.

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