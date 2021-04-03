"Были неудачи": Президент Германии назвал ошибки, допущенные во время пандемии

За год пандемии Германия и действовала успешно, и терпела неудачи, но серьёзные ограничения в стране пока необходимы. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Для некоторых локдаун уже давно стал не просто вопросом дохода, а вопросом банального существования. Тем сильнее я понимаю потерю терпения и разочарование из-за неудач последних месяцев", — сказал глава государства в обращении к жителям Германии в связи с приближающейся Пасхой.

Он также перечислил ошибки, допущенные во время пандемии. Например, при тестировании, при вакцинации и при цифровых решениях. Однако заметил, что власти многое смогли сделать, причём сделать успешно.

Сейчас, по словам Штайнмайера, в стране началась третья волна коронавируса, из-за чего серьёзные ограничения необходимы.

"И вы это понимаете так же хорошо, как и я", — добавил политик, призвав население участвовать в кампании по вакцинации.

Штайнмайер также заверил, что доверяет абсолютно всем одобренным в Германии вакцинам, и назвал прививочную кампанию важнейшим шагом на пути выхода из пандемии.

В Германии продолжает действовать карантин, однако не такой жёсткий, как был зимой. Открытыми остаются школы, детсады, косметические салоны и парикмахерские, а также различные магазины. При этом показатели прироста заболевших с марта вновь начали расти, что, возможно, повлечёт за собой ужесточение карантина, продлённого до 18 апреля.

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