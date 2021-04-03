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Мишустин одобрил продление соглашения России и США о сотрудничестве в космосе

Решение предварительно проработано с американской стороной.

3 апреля 2021, 08:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в космосе будет продлено до конца 2030 года. Соответствующее предложение одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях будет действовать до 31 декабря 2030 года", — сообщает пресс-служба кабмина.

Россия и США обсудили космическую безопасность

Россия и США обсудили космическую безопасность

Отмечается, что решение предварительно проработано с американской стороной. Процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами.

Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в космосе в 1992 году и уже четыре раза продлевали его. Документ является одним из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса.

Ранее Лайф рассказывал, что в России создают андроида для работы в открытом космосе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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