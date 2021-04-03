Врач раскрыла, какие опасности скрывает минеральная вода
Повышенная концентрация солей может оказать негативное влияние на здоровье.
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Столово-лечебная и лечебная минеральная вода, если употреблять её без назначения врача, может не только не улучшить здоровье, но и привести к негативным последствиям. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом "Звезда".
"Столово-лечебная или полностью лечебная принимается только по назначению врача, потому что именно минерализация и степень вот этих солей влияет на ваше здоровье. И это исключительно через врача, в основном, гастроэнтеролога либо терапевта, который действительно разбирается в водолечении", — отметила медик.
По её словам, курсового приёма такой воды по месяцу несколько раз в году вполне достаточно для поддержания существующих заболеваний. Дианова также подчеркнула, что столовая минеральная вода, которая продаётся в магазинах и гипермаркетах, может использоваться в качестве обычной и никак не вредить по уровню минерализации. Но при этом специалист добавила, что даже такой продукт может вызвать негативные реакции в организме, например, привести к проблемам с изжогой, рефлюксом и так далее.
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