Российский военный спутник "Космос-2525" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере
Его запустили с космодрома в Архангельской области в марте 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в".
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Российский военный спутник "Космос-2525" сгорел в плотных слоях атмосферы 1 апреля. Сейчас объекта на орбите больше не существует. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).
Спутник был запущен в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в". При этом в тот же день он был выведен на целевую орбиту и поступил под управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил России.
Согласно общедоступным данным, "Космос-2525" — это экспериментальный космический аппарат, который предназначен для дистанционного зондирования Земли. Вместе с тем официальных данных о его назначении от военного ведомства не поступало.
Ранее Лайф писал, что в России решили создать космический буксир по имени БОРИС. Учёные предполагают, что аппарат сможет перемещать спутники на орбите.
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