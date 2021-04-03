Число умерших от коронавируса в России превысило 100 тысяч

В России за всё время пандемии коронавируса зафиксировали 100 017 летальных исходов болезни. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19.

Отмечается, что за прошедшие сутки общее количество умерших от коронавируса увеличилось на 384. Условная летальность, окончательный показатель которой можно будет определить только по завершении эпидемии, возросла до уровня 2,19%.

Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки выявили более девяти тысяч случаев заражения коронавирусом. От болезни вылечилось 9618 человек.

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