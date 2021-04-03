"Идиотизм украинских властей": Косачёв оценил новые антироссийские санкции Киева

Выбирая, какие ответные меры на санкции Киева следует ввести, не стоит обсуждать закрытие украинского культурного центра в Москве. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. При этом он отметил, что России обязательно нужно ответить на очередной выпад Украины.

"Не надо уподобляться доморощенным националистам. Контакты между людьми, прежде всего гуманитарные, не должны страдать от идиотизма украинских властей", — написал сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

Кроме того, вице-спикер Совфеда заявил, что ему — как экс-руководителю Россотрудничества — вдвойне обидно за Российский центр науки и культуры в Киеве. Косачёв отметил, что в последние годы работа учреждения была значительно сокращена украинскими радикалами. Несмотря на это, деятельность Русского дома продолжалась "во всех возможных формах".

Также Косачёв назвал санкции Незалежной очередным примером "последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении". По его словам, в ближайшем будущем на Украине будет усиливаться подавление русского языка, а также продолжится героизация бандеровцев.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против 11 российских компаний. Под ограничительные меры попал, в частности, и Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти Незалежной оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое.

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