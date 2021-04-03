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"Настоящий враг Украины — её руководство": Сенатор оценил слова Кравчука об отсутствии друзей у России

К напряжённым отношениям между странами привели политические решения Киева, уверен парламентарий.

3 апреля 2021, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Денис Вышинский</p>

Фото © ТАСС / Денис Вышинский

Украина не является врагом для России, как считает первый президент Незалежной, глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, это понимает каждый здравомыслящий человек. Так прокомментировал заявление политика член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

"Украина не является врагом России. Это понятно всем здравомыслящим людям, в том числе и на Украине", — приводит слова Цекова RT.

По его мнению, настоящим врагом Незалежной является её руководство, разрушающее страну и ориентирующееся на постоянную борьбу с Россией. Напряжённые отношения между двумя странами стали результатом политических решений Киева, заметил сенатор.

"У России нет друзей": Кравчук назвал Белоруссию "холуём" Москвы

"У России нет друзей": Кравчук назвал Белоруссию "холуём" Москвы

А ранее Леонид Кравчук приписал России стремление "уничтожить" Украину. Якобы РФ не воспринимает её как независимую державу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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