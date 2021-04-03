Обвинённый в изнасиловании и каннибализме Арми Хаммер лишился роли в бродвейской постановке

Американский актёр Арми Хаммер, вокруг которого разгорелся скандал после обвинений в каннибализме и сексуальном насилии, лишился ещё одной работы. По сведениям издания Deadline, он отказался от роли в бродвейской постановке под названием "Минуты", премьера которой состоялась ещё перед началом пандемии коронавируса. При этом, по утверждению самого артиста, он предпочёл "сосредоточиться на своём здоровье ради семьи".

"Мне нравилась каждая секунда работы над "Минутами". Но сейчас мне нужно сосредоточиться на себе и своём здоровье ради семьи. Следовательно, я не вернусь на Бродвей в этом спектакле", — заявил Хаммер.

Напомним, ранее в Сеть были слиты БДСМ-переписки, из-за которых у Арми Хаммера возникла куча проблем с киношными воротилами Голливуда. Позже актёра обвинила в изнасиловании некая Эффи Ангелова. Девушка рассказала, что в 2017 году в Лос-Анджелесе актёр жестоко насиловал её более четырёх часов, при этом неоднократно бил головой о стену. Сам же Хаммер все обвинения отрицал.

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