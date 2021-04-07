Около ста активистов из "Молодёжки ОНФ" примут участие в праймериз "Единой России"

Около ста активистов "Молодёжки Общероссийского народного фронта" из разных регионов России планируют зарегистрироваться в качестве кандидатов на предварительное голосование "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

"Команда "Молодёжки ОНФ" на сегодня в стране превышает 73 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет. Однако участие в предварительном голосовании примут не более 100 человек", — отметил замруководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По словам Кастюкевича, участие в праймериз — это хороший "социальный эксперимент" для молодых добровольцев, которые смогут попробовать свои силы в избирательных процессах.

Также он добавил, что во время пандемии общественники из "Молодёжки ОНФ" работали в больницах, помогали в перепрофилировании корпусов под ковид-госпитали, развозили пациентам лекарства и продукты и помогали медикам добираться домой.

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме, а избирателей будут верифицировать через портал госуслуг.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с активистами движения "Мы вместе" поддержал предложение "Единой России" о более широком участии волонтёров в политике. Глава государства считает необходимым дать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, чтобы находить наиболее приемлемые ответы на все вопросы.

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