Пашинян предложил Путину построить новую атомную электростанцию в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.

"Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями. И в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в Республике Армения", — сказал политик.

Пашинян подчеркнул, что рассчитывает на участие российских специалистов в проекте строительства новой АЭС. Российский лидер пока не отреагировал на предложение армянского премьера.

Напомним, сегодня, 7 апреля, в Кремле проходит встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Стороны обсудили вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" на территорию Армении. В свою очередь, армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.

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