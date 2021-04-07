Пашинян предложил Путину построить новую атомную электростанцию в Армении
В этом вопросе армянский премьер рассчитывает на участие российских специалистов.
Фото © Kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.
"Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями. И в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в Республике Армения", — сказал политик.
Пашинян подчеркнул, что рассчитывает на участие российских специалистов в проекте строительства новой АЭС. Российский лидер пока не отреагировал на предложение армянского премьера.
Напомним, сегодня, 7 апреля, в Кремле проходит встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Стороны обсудили вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" на территорию Армении. В свою очередь, армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.
Лента новостей
Выбор редакции
Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха
Пашинян рассказал Путину, что завтра Армения получит первую партию российской вакцины от ковида
Патрушев заявил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт в Донбассе
В Брянске задержаны 18 участников ОПГ, за деньги выдававших из морга тела умерших
Суд оштрафовал "Радио Свобода" на сумму более 70 млн рублей
Комментариев: 0