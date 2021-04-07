Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пашинян предложил Путину построить новую атомную электростанцию в Армении

В этом вопросе армянский премьер рассчитывает на участие российских специалистов.

7 апреля 2021, 15:18
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62376/photos/62651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.

"Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями. И в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в Республике Армения", — сказал политик.

Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха

Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха

Пашинян подчеркнул, что рассчитывает на участие российских специалистов в проекте строительства новой АЭС. Российский лидер пока не отреагировал на предложение армянского премьера.

Напомним, сегодня, 7 апреля, в Кремле проходит встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. Стороны обсудили вопросы поставки российской антиковидной вакцины "Спутник V" на территорию Армении. В свою очередь, армянский премьер выразил надежду на дальнейшее увеличение поставок препарата.

Путин и Эрдоган дадут старт строительству третьего блока АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган дадут старт строительству третьего блока АЭС "Аккую"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха

сегодня в 13:09

Пашинян рассказал Путину, что завтра Армения получит первую партию российской вакцины от ковида

сегодня в 13:10

Патрушев заявил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт в Донбассе

сегодня в 15:28

В Брянске задержаны 18 участников ОПГ, за деньги выдававших из морга тела умерших

сегодня в 16:12

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на сумму более 70 млн рублей

сегодня в 15:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1