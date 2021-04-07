Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха

Премьер Армении отметил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности и в регионе.

7 апреля 2021, 13:09

Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Видео © LIFE

В Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидер РФ отметил, что рад снова принимать армянского коллегу в Москве.

"Благодарен за то, что приняли приглашение, нам, безусловно, есть о чём поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и, разумеется, самая актуальная, самая острая проблема — это нормализация вокруг и в Нагорном Карабахе", — сказал Путин.

Президент РФ назвал отношения Москвы и Еревана стратегическими и отметил, что 40% всех капиталовложений в экономику Армении имеют российское происхождение.

Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

"Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны", — подчеркнул Путин.

Пашинян в свою очередь заявил, что намерен обсудить с Путиным ряд вопросов работы объединённой системы ПВО и строительства новой атомной станции в Армении, а также отметил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности и в регионе.

"И в этом ключе надеюсь обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении, в целом в нашем регионе", — сказал армянский премьер.

Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. И Армения, и Азербайджан сразу ввели военное положение. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. А не так давно сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Life

Пашинян рассказал Путину, что завтра Армения получит первую партию российской вакцины от ковида

сегодня в 13:10

Песков рассказал о повестке встречи Путина и Пашиняна

сегодня в 10:58

Топу и Мишу из зоопарка мытищинского стрелка увезли в Тулу, где их поселят по соседству со львами, верблюдами и ламами

сегодня в 13:03

Пропавшего в марте автора школьных учебников по алгебре из Москвы нашли мёртвым

сегодня в 13:21

Известный российский вирусолог найден мёртвым в Москве

сегодня в 12:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1