Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха
Премьер Армении отметил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности и в регионе.
Встреча Путина и Пашиняна в Москве началась с обсуждения Нагорного Карабаха. Видео © LIFE
В Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидер РФ отметил, что рад снова принимать армянского коллегу в Москве.
"Благодарен за то, что приняли приглашение, нам, безусловно, есть о чём поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и, разумеется, самая актуальная, самая острая проблема — это нормализация вокруг и в Нагорном Карабахе", — сказал Путин.
Президент РФ назвал отношения Москвы и Еревана стратегическими и отметил, что 40% всех капиталовложений в экономику Армении имеют российское происхождение.
"Важнейшей составляющей является возможность восстановления торгово-экономических связей и транспортных маршрутов в регионе, чтобы Армения получила новые возможности для развития страны", — подчеркнул Путин.
Пашинян в свою очередь заявил, что намерен обсудить с Путиным ряд вопросов работы объединённой системы ПВО и строительства новой атомной станции в Армении, а также отметил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности и в регионе.
"И в этом ключе надеюсь обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении, в целом в нашем регионе", — сказал армянский премьер.
Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. И Армения, и Азербайджан сразу ввели военное положение. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
Ранее Лайф рассказывал, что Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле. Это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. А не так давно сообщалось, что на посту главы кабмина он останется до летних выборов в парламент.
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