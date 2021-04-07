Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
А вот в пятёрке лидеров списка не произошло никаких изменений.
Фото © РФС
Сборная России по футболу незначительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, поднявшись с 39-й на 38-ю строчку списка, новую версию которого опубликовали на сайте организации.
По соседству с командой Станислава Черчесова расположились сборные Венгрии и Южной Кореи. Никак не изменилась первая пятёрка списка: Бельгия — в лидерах, следом за ней сборные Франции, Бразилии, Англии и Португалии.
Скриншот © FIFA
Стоит отметить, что сборная Дании — наш соперник на ближайшем чемпионате Европы — поднялась на две строчки и теперь находится на десятом месте. Ещё один оппонент нашей команды — Финляндия — расположился на 54-м месте.
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