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Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

А вот в пятёрке лидеров списка не произошло никаких изменений.

7 апреля 2021, 12:50
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу незначительно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА, поднявшись с 39-й на 38-ю строчку списка, новую версию которого опубликовали на сайте организации.

Играли не очень, но зато вторые: выводы после первых матчей сборной России в 2021 году

Играли не очень, но зато вторые: выводы после первых матчей сборной России в 2021 году

По соседству с командой Станислава Черчесова расположились сборные Венгрии и Южной Кореи. Никак не изменилась первая пятёрка списка: Бельгия — в лидерах, следом за ней сборные Франции, Бразилии, Англии и Португалии.

Скриншот © FIFA

Скриншот © FIFA

Стоит отметить, что сборная Дании — наш соперник на ближайшем чемпионате Европы — поднялась на две строчки и теперь находится на десятом месте. Ещё один оппонент нашей команды — Финляндия — расположился на 54-м месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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