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"Чувствую себя на своём месте": Косторная высказалась о возвращении к Тутберидзе

Российская фигуристка, которая скандально ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, вернулась обратно.

7 апреля 2021, 12:47
<p>Фото © Сергей Бобылев / ТАСС</p>

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Чемпионка Европы Алёна Косторная призналась, что чувствует себя на своём месте после возвращения в группу Этери Тутберидзе.

"Я чувствую, что я нахожусь на своём месте, там, где я должна быть. Можно сказать, что я вернулась домой", — сказала фигуристка в эфире Первого канала.

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Напомним, что Этери Тутберидзе согласилась принять Косторную обратно, но поставила ей испытательный срок в два месяца. За это время фигуристка должна вернуть фирменный тройной аксель.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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