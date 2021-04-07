"Чувствую себя на своём месте": Косторная высказалась о возвращении к Тутберидзе
Российская фигуристка, которая скандально ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, вернулась обратно.
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Чемпионка Европы Алёна Косторная призналась, что чувствует себя на своём месте после возвращения в группу Этери Тутберидзе.
"Я чувствую, что я нахожусь на своём месте, там, где я должна быть. Можно сказать, что я вернулась домой", — сказала фигуристка в эфире Первого канала.
Напомним, что Этери Тутберидзе согласилась принять Косторную обратно, но поставила ей испытательный срок в два месяца. За это время фигуристка должна вернуть фирменный тройной аксель.
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