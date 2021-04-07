"Чувствую себя на своём месте": Косторная высказалась о возвращении к Тутберидзе

Чемпионка Европы Алёна Косторная призналась, что чувствует себя на своём месте после возвращения в группу Этери Тутберидзе.

"Я чувствую, что я нахожусь на своём месте, там, где я должна быть. Можно сказать, что я вернулась домой", — сказала фигуристка в эфире Первого канала.