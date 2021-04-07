СМИ опровергли информацию о трансплантации печени капитану "Авангарда" Емелину

Речи о трансплантации печени капитану хоккейного клуба "Авангард" Алексею Емелину пока не идёт, сейчас врачи ждут результаты всех анализов. Об этом сообщил обозреватель "Матч ТВ" Павел Лысенков.

По его информации, на консилиум к Емелину собрались лучшие врачи НИИ им. Склифосовского. Сейчас нет точного диагноза его заболевания.

"Но и о трансплантации печени не идёт речь. Это делать даже не думают. Как мне рассказали, состояние Емелина сейчас среднее, стабильное. Что он даже вставал с кровати и не так всё плохо. Но точного диагноза всё ещё нет, ждут результатов всех анализов. И давайте не нагнетать. Это не та тема, где стоит ловить хайп. Пожелаем здоровья капитану "Авангарда", — написал журналист.

В то же время "Спорт-Экспресс" сообщил, что предварительный диагноз Емелина: почечно-печёночная недостаточность. Сам капитан "ястребов" отрицает приём каких-либо запрещённых препаратов.

Напомним, что Емелин после первого полуфинального матча Кубка Гагарина против "Ак Барса" был доставлен в инфекционную больницу в Казани с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. А позже ему был поставлен диагноз: токсический шок печени. Позднее его транспортировали в Москву. Сегодня утром появилась информация, что Емелина готовят к операции по трансплантации печени.

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