СМИ: Капитана ХК "Авангард" Емелина готовят к пересадке печени
Накануне спортсмена экстренно отправили из Казани в Москву, в НИИ им. Склифосовского.
Фото © ХК "Авангард"
У российского хоккеиста, капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина диагностировали острую и подострую печёночную недостаточность, сейчас его готовят к операции по трансплантации печени. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
Напомним, что Емелин после первого полуфинального матча Кубка Гагарина против "Ак Барса" был доставлен в инфекционную больницу в Казани с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. А позже ему был поставлен диагноз: токсический шок печени.
Как сообщил Лайфу источник, накануне Емелина экстренно отправили из Казани в Москву, в НИИ им. Склифосовского.
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