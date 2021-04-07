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СМИ: Капитана ХК "Авангард" Емелина готовят к пересадке печени

Накануне спортсмена экстренно отправили из Казани в Москву, в НИИ им. Склифосовского.

7 апреля 2021, 06:24
<p>Фото © ХК "Авангард"</p>

Фото © ХК "Авангард"

У российского хоккеиста, капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина диагностировали острую и подострую печёночную недостаточность, сейчас его готовят к операции по трансплантации печени. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

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Напомним, что Емелин после первого полуфинального матча Кубка Гагарина против "Ак Барса" был доставлен в инфекционную больницу в Казани с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. А позже ему был поставлен диагноз: токсический шок печени.

Как сообщил Лайфу источник, накануне Емелина экстренно отправили из Казани в Москву, в НИИ им. Склифосовского.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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