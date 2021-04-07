СМИ: Капитана ХК "Авангард" Емелина готовят к пересадке печени

У российского хоккеиста, капитана ХК "Авангард" Алексея Емелина диагностировали острую и подострую печёночную недостаточность, сейчас его готовят к операции по трансплантации печени. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Напомним, что Емелин после первого полуфинального матча Кубка Гагарина против "Ак Барса" был доставлен в инфекционную больницу в Казани с подозрением на коронавирус. Однако тест, взятый у спортсмена, показал отрицательный результат. А позже ему был поставлен диагноз: токсический шок печени.



Как сообщил Лайфу источник, накануне Емелина экстренно отправили из Казани в Москву, в НИИ им. Склифосовского.

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