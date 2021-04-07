В России предложили ввести специальную маркировку для фастфуда

В России предложили обязать производителей фастфуда указывать подробный состав компонентов блюд и информацию о вреде такой еды. С этой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, сообщает RT.

"В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей, сохранения их здоровья и здоровья населения Российской Федерации в целом прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья", — говорится в тексте обращения Волынец в главам Минздрава и Роспотребнадзора.

Омбудсмен уточняет, что информация о вреде фастфуда и полуфабрикатов должна контрастировать с самой упаковкой, а надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17%. При этом предлагается наносить также картинки, как на пачки сигарет, — с изображением последствий употребления вредной еды и различных заболеваний. Такие картинки, по мнению Волынец, должны занимать не менее 50% площади упаковки.

А ранее общественник предложил перенять опыт ряда зарубежных стран и ограничить рекламу фастфуда — полностью запретить её в СМИ, Интернете, на наружных конструкциях с 8:00 до 23:00.

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