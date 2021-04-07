"Почему в фильмах показывают, что можно убежать от гаишников?" В Ачинске со стрельбой и погоней задержали пьяного лихача — видео
В результате инцидента никто не пострадал, "тойоту" отправили на спецстоянку, а её водителя — под административный арест на десять суток.
В Ачинске со стрельбой и погоней задержали пьяного водителя. Видео © mvdmedia
Полицейским города Ачинска (Красноярский край) пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать злостного нарушителя ПДД, который к тому же был ещё и пьян.
Водитель "тойоты" привлёк внимание инспекторов ДПС, когда проехал перекрёсток на красный сигнал светофора, а затем проигнорировал требование остановиться. Тогда началась погоня. Лихач неоднократно создавал аварийные ситуации, поэтому на загородной трассе инспекторам пришлось выстрелить по колёсам авто. Когда машина остановилась, полицейские задержали 37-летнего нарушителя.
Видимо, он остался под таким впечатлением от погони, что даже поинтересовался у стражей порядка, почему в фильмах показывают, что можно убежать от гаишников. Позже также выяснилось, что мужчина был пьян.
В результате инцидента никто не пострадал, "тойоту" отправили на спецстоянку, а её водителя — под административный арест на десять суток. Полицейские также выяснили, что в 2018 году мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
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